Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) beim Besuch eines Impfzentrums.

Jörg Sarbach/dpa/Archivbild

Bremen. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard hat trotz hoher Corona-Fallzahlen in ihrem Land den Wert der Impfungen hervorgehoben.

„Die hohe Inzidenz schlägt sich nicht in einer ähnlich hohen Hospitalisierungsquote nieder - das ist der Erfolg. Es müssen nur wenige Infizierte in die Klinik“, sagte die Linken-Politikerin in einem Interview des „Weser-Kurier“ (Dienstag).