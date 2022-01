In einem Impfausweis ist der Eintrag einer Corona-Erstimpfung zu lesen.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Mit der 2G-Regelung sind in vielen Bereichen des Lebens nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen. Einige Menschen greifen zu gefälschten Impfpässen - so auch in Niedersachsen.

Wegen des Verdachts auf Impfpass-Fälschungen laufen in Niedersachsen hunderte Verfahren. Etwa 130 Verfahren gebe es in Osnabrück, teilte die Staatsanwaltschaft der Stadt auf Anfrage mit. In der Landeshauptstadt Hannover bewegen sich die Ver