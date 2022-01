Impfpanne in Niedersachsen: 21 Kinder erhalten Dosis für Erwachsene

42 Kinder haben im Impfzentrum am Zoo in Hannover eine erhöhte Impfdosis erhalten.

dpa/Julian Stratenschulte

Hannover. Im Impfzentrum am Zoo in Hannover haben 21 Jungen und Mädchen Impfstoff mit der höheren Konzentration für Erwachsene gespritzt bekommen. Zunächst war von 42 Kindern die Rede, diese Zahl wurde am Dienstag korrigiert.

Für die Kinder war eigentlich der Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige vorgesehen, wie eine Sprecherin der Region Hannover am Montag mitteilte. Laut Einschätzung der leitenden Fachärztin des Gesundheitsamts, Marlene Graf, seien jedoch keine