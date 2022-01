Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und ein Spinnenexperte suchen im Supermarkt nach einer Spinne.

Georgsmarienhütte. Die Spinne, die einen Supermarkt-Mitarbeiter im niedersächsischen Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) gebissen haben soll, ist gefunden.

Sie sei bereits am Donnerstagnachmittag vergangener Woche unter den Aufbauten für Obst und Gemüse von einem Experten entdeckt worden, teilte Aldi Nord am Montagabend mit. Die Spinne wurde in ein Gebüsch in der Nähe des Supermarktes ausgese