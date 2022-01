Schilder weisen auf die Abstand- und Hygieneregeln in der Jugendherberge Emden hin.

Sina Schuldt/dpa

Emden. Derzeit gibt es rund 4700 Unterbringungsplätze für Geflüchtete in Niedersachsen. In Jugendherbergen kommen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weitere Plätze hinzu. Das soll für wenige Monate gelten - längerfristig sollen Flüchtlinge aber woanders unterkommen.

In Emden haben zunächst 13 Geflüchtete eine Unterkunft in einer Jugendherberge bezogen. Am Mittwoch sollen weitere folgen, wie eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde am Montag sagte. Mehrere Jugendherbergen im Bundesland nehmen vor dem H