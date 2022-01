Hospitalisierung und Inzidenz in Niedersachsen und Bremen

Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Berlin. Die Zahl der Krankenhaus-Aufnahmen von Covid-19-Kranken hat in Niedersachsen zu Wochenbeginn leicht zugenommen.

Der für die Bewertung der Pandemie-Situation maßgebliche Leitindikator der Hospitalisierung stieg am Montag auf 4,7, wie aus Zahlen des Landes hervorging. Am Sonntag hatte er noch leicht darunter bei 4,6 gelegen. Der Wert gibt an, wie viel