Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Meppen. Der SV Meppen und Mittelfeldspieler Valdet Rama gehen getrennte Wege.

Der Vertrag mit dem 34-Jährigen sei in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte der Club aus der 3. Fußball-Liga am Montag mit. Rama spielte seit 2019 für die Emsländer und erzielte in 53 Spielen neun Tore. „Leider kam Valdet ve