Jugendlicher stürzt in Oldenburg von Gleishalle

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Ein Jugendlicher ist am Sonntagabend bei einem Sturz von einer Gleishalle in Oldenburg schwer verletzt worden.

Der 16-Jährige schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Er soll mit einem gleichaltrigen Begleiter auf das Dach der stillgelegten Gleishalle in der Nähe des Hauptbahnhofs geklettert sein, um dort offenbar zu fotografieren