Nachwuchsmangel bei Pastoren: Ruhestandswelle in Kirchen

Das Pastorenpaar Diederik und Dorothea Noordveld steht in der St.-Johannis-Kirche.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Hemmingen. Wie in einigen Branchen, in denen es an Fachkräften fehlt, haben auch die Kirchen einen Nachwuchsmangel zu beklagen.

Viele Pastoren gehen demnächst in Rente - den Rund-um-die-Uhr-Job will nicht jeder mehr auf sich nehmen. Wie die Hausärzte in ländlichen Regionen werden auch Pastoren händeringend gesucht. „Das ist nicht nur ein kirchliches Problem. Auf un