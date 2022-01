Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses.

Ihlow. Zwei Tage lang hat eine Katze im Landkreis Aurich auf einem Baum ausgeharrt - dann wurde sie von der Feuerwehr gerettet.

Feriengäste in der Gemeinde Ihlow hatten beobachtet, dass das Tier in etwa neun Metern Höhe in einer Baumkrone saß und nicht mehr von allein herunter kam, wie der Kreisfeuerwehrverband am Sonntagabend mitteilte. Nachbarn hätten dann bei de