Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Osnabrück. Bei der PCR-Testreihe vor dem Trainingsstart beim VfL Osnabrück sind am Sonntag Personen aus dem Kreis der Spieler und des Funktionsteams positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Den Betroffenen gehe es gut, sie befinden sich in häuslicher Isolation, teilte der Fußball-Drittligist dazu am Sonntagabend mit. Alle übrigen Personen hätten am Trainingsbetrieb teilnehmen können.Die geplanten Testungen in den nächsten Tag