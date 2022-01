Ein Schild mit der Aufschrift „Geflügelpest Schutzzone“.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Vechta. In einem weiteren Putenbetrieb in Goldenstedt hat sich der Verdacht auf Vogelgrippe bestätigt.

Alle 8650 Tiere seien bereits am Silvestermorgen unter tierschutzfachlicher Aufsicht getötet worden, teilte der Landkreis Vechta am Samstag mit. In dem Betrieb waren zunächst am Donnerstag fünf Schnelltests bei verendeten Tieren positiv au