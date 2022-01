Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug.

Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Salzgitter. Ein Autofahrer ist bei Salzgitter gegen einen Pfeiler einer Brücke aus Beton geprallt und gestorben.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei der Mann am Freitagabend nach rechts von der Straße in Höhe einer Bahnüberführung abgekommen und ungebremst gegen den Pfeiler gefahren. Der Mann war den Polizeiangaben zufolge im Auto eingeklemmt u