Schwimmer laufen 2019 beim Anbaden am Neujahrstag in das Wasser.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Borkum. Ein Sprung in die kalten Nordseewellen reizt viele Urlauber und Einheimische zu Neujahr. Doch auch dieses Jahr müssen Mutige auf den eiskalten Brauch verzichten. Vielerorts wurden das Anbaden wegen der Corona-Pandemie - in Hannover allerdings nicht.

Ein eiskalter Start in das neue Jahr 2022 fällt für mutige Schwimmer an der Nordsee erneut aus: Das traditionelle Neujahrsbaden im Meer ist auf den ostfriesischen Inseln und an der Küste vielerorts wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden,