Passanten schlendern durch Hannovers Innenstadt.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Für die Polizei in Niedersachsen und Bremen ist der Silvesterabend größtenteils ruhig verlaufen.

Am Abend und kurz nach dem Jahreswechsel war die Lage für die Einsatzkräfte in Göttingen entspannt. Es habe nur kleinere Vorkommnisse gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Braunschweig und Oldenburg war die Polizei zufrieden mit d