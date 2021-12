Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz.

Frankfurt am Main. Nach einem tödlichen Angriff auf einen 25-Jährigen in Frankfurt sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft.

Gegen die beiden Männer im Alter von 18 und 20 Jahren sei am Freitag unter anderem wegen Mordes ein Haftbefehl erlassen worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag mit. Die Verdächtigen waren in der Nacht zum Do