Dampf steigt aus den Kühltürmen des Atomkraftwerks Grohnde auf.

Julian Stratenschulte/dpa

Emmerthal. Der Atomausstieg in Deutschland bringt in der Silvesternacht auch für das Kernkraftwerk Grohnde das Aus. Damit beginnt zugleich ein jahrelanger komplexer Rückbauprozess.

Für das Kernkraftwerk Grohnde läuft die Uhr ab: Um 23.59 Uhr endet in der Nacht von Freitag auf Samstag nach 36 Jahren der Betrieb. „Für die Menschen in der Region, ganz besonders für diejenigen, die dort arbeiten, geht an diesem Freitag ei