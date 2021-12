„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten.

Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Proteste werden laut Polizei auch in Niedersachsen immer schwieriger zu kontrollieren. Der Polizeipräsident und der Innenminister drohen mit konsequentem Eingreifen bei Verstößen. Währenddessen gewinnt die Omikron-Welle an Fahrt.

Die Polizei in Niedersachsen will Verstöße bei den Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen künftig schneller und konsequenter ahnden. Landespolizeipräsident Axel Brockmann kündigte am Donnerstag in Hannover angesichts wachsender Te