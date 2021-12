Die wenigsten Sonnenstrahlen gab es 2021 in Niedersachsen

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor.

Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Offenbach am Main. Die wenigsten Sonnenstrahlen in Deutschland haben im Jahr 2021 die Menschen in Niedersachsen abbekommen.

1470 Sonnenstunden habe es im Bundesland gegeben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Jahresbilanz am Donnerstag in Offenbach mitteilte. 1650 Sonnenstunden gab es im Deutschland-Durchschnitt. Besonders oft kam sie im Süden und Sü