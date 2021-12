Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

David Inderlied/dpa/Symbolbild

Sehnde. Wahrscheinlich wegen Handwerksarbeiten ist ein Einfamilienhaus in Sehnde in der Region Hannover in Brand geraten - und schließlich von der Feuerwehr abgerissen worden.

Eine vierköpfige Familie, die sich ebenso wie die 23 und 29 Jahre alten Handwerker in Sicherheit bringen konnte, hat kurz nach Weihnachten ihr Obdach verloren. Ersten Erkenntnissen nach sei das Feuer am Dienstag bei Lötarbeiten an den Heiz