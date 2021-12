Zwei Tote in Fischerhude: Mordvorwurf gegen 64-Jährigen

Polizisten stehen vor einem Haus, in dem am Vorabend zwei Tote aufgefunden wurden.

Julian Stratenschulte/dpa

Ottersberg. Es dauert keine 24 Stunden, bis der mutmaßliche Täter sich der Polizei stellt. Er soll im niedersächsischen Fischerhude zwei Menschen getötet haben. Noch gibt es mehr Fragen als Antworten.

Nach dem gewaltsamen Tod zweier Menschen in Fischerhude (Niedersachsen) sitzt ein 64-Jähriger unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Er soll in einem Fachwerkhaus einen 56-jährigen Mann und eine 73-jährige Frau getötet und zuvor eine 53-J