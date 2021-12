Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet.

Oebisfelde. Kein Geld oder teure Geräte, sondern vier Bockwürste sind bei einem Einbruch aus einer Kegelbahn in der Börde geklaut worden.

Unbekannte hatten sich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Sporthalle in Oebisfelde an der Grenze zu Niedersachsen verschafft, wie die Polizei mitteilte. Durch eine Hintertür seien die Täter dann in die Kegelbahn gelangt.