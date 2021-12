Mordermittlungen in Fischerhude: Haftbefehl gegen 64-Jährigen

Fischerhude: Polizisten stehen vor einem Haus, in dem am Vorabend zwei Tote aufgefunden wurden.

dpa/Julian Stratenschulte

Fischerhude. In Fischerhude in Niedersachsen sind in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt worden. Der gesuchte Tatverdächtige stellt sich. Gegen ihn wird nun wegen Mordes ermittelt.

Nach dem Auffinden zweier Leichen in einem Wohnhaus im niedersächsischen Fischerhude ist gegen einen 64-Jährigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der Mann stehe im Verdacht, die beiden Personen getötet zu haben, sagte ein Sprecher d