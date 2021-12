Leichenfund in Fischerhude: Mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Fischerhude: Polizisten stehen vor einem Haus, in dem am Vorabend zwei Tote aufgefunden wurden.

dpa/Julian Stratenschulte

Fischerhude. In Fischerhude in Niedersachsen sind in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt worden. Der mutmaßliche Täter ist nicht unter den Toten und wird derzeit gesucht.

Die Polizei sucht nach dem Auffinden zweier Leichen in einem Wohnhaus im niedersächsischen Fischerhude weiter nach dem mutmaßlichen Täter. Es werde intensiv gefahndet. Der Verdacht richte sich dabei gegen einen namentlich bekannten, aber fl