Polizeieinsatz in Fischerhude – Mann und Frau tot in Wohnhaus entdeckt

Polizeieinsatz in Fischerhude: In einem Wohnhaus sind zwei Leichen gefunden worden.

dpa/TNN/Andre van Elten

Fischerhude. In Fischerhude in Niedersachsen sind in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei ist mit zahlreichen Beamten im Einsatz.

Die Polizei hat am Dienstagabend bei einem Großeinsatz in Fischerhude im niedersächsischen Kreis Verden zwei Leichen in einem Haus entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. Über die Todesursach