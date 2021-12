Wolfsburgs Kevin Mbabu (l) im Kopfballduell mit Lilles Renato Sanches.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss bei seinem Trainingsauftakt am Mittwochnachmittag auf den Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu verzichten.

Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger wurde nach dem Sommer 2020 zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich deshalb in seinem Urlaubsort in Quarantäne. Die Wolfsburger bestätigten am Dienstag eine entsprechende Me