Sehnde: Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen

Feuerwehrkräfte bekämpfen einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Region Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Sehnde. In einem Einfamilienhaus in Sehnde bei Hannover ist ein Feuer am Dienstagvormittag ausgebrochen.

Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl massiv in Flammen gestanden, sagte Karsten Gurkasch, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde.Zuvor hätten Handwerker im Haus gearbeitet und das Feuer entdeckt. Erfolglos hätten sie