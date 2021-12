Einfamilienhaus in Sehnde nach Dachstuhlbrand zerstört

Feuerwehrkräfte bekämpfen einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Region Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Sehnde. In einem Einfamilienhaus in Sehnde bei Hannover ist am Dienstagvormittag ein heftiges Feuer ausgebrochen.

Das Haus musste bei den Löscharbeiten vollständig abgerissen werden, wie die Feuerwehr am Abend berichtete. Bereits beim Eintreffen der Helfer habe der Dachstuhl massiv in Flammen gestanden, sagte Karsten Gurkasch, Pressesprecher der Stadt