Brandstiftung an Schule: Polizei ermittelt gegen Jugendliche

Hannover. Drei Jugendliche stehen im Verdacht, am Sonntag ein Feuer an einer Schule in Hannover gelegt zu haben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen einen 15-Jährigen und zwei 16 Jahre alte Bekannte eingeleitet. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro, teilte die Polizei am Diensta