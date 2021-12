Ein medizinischer Mitarbeiter führt einen Corona-Schnelltest durch.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich leicht abgeschwächt.

Nach Angaben der Landesregierung in Hannover lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstag bei 126,6 nach 129,7 am Vortag. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner infizierten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus. Niedersachsenweit wurden