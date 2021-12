Auf einer Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten zwei Demonstranten ein Schild mit dem Schriftzug „Stop Corona-Impfung/Maßnahmen“ hoch.

Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Erneut haben Menschen in Niedersachsen und Bremen gegen die Corona-Politik demonstriert. An mehreren Orten wurden Einsatzkräfte angegangen.

Tausende Menschen sind am Montagabend an verschiedenen Orten in Niedersachsen und Bremen gegen Corona-Maßnahmen auf die Straßen gegangen. In Braunschweig versammelten sich rund 1700 Menschen in der Fußgängerzone. Der Aufzug bewegte sich unt