Auf einer Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten zwei Demonstranten ein Schild mit dem Schriftzug „Stop Corona-Impfung/Maßnahmen“ hoch.

Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Mehrere Hundert Menschen sind am Montagabend an verschiedenen Orten in Niedersachsen gegen Corona-Maßnahmen auf die Straßen gegangen.

In Wolfsburg versammelten sich rund 800 Personen. Die Polizei informierte, „dass durch Versammlungsteilnehmer mehrfach Kinder und Kinderwagen nach vorne in die erste Reihe unmittelbar vor die Polizeikräfte geschoben wurden, offensichtlich,