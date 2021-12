150 Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz in Diskothek

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven. Nach der verbotenen Öffnung einer Diskothek in Wilhelmshaven mit 150 Menschen behält sich die Stadt weitere rechtliche Schritte vor.

Es habe keinerlei Vereinbarung mit dem Betreiber gegeben, teilte die Stadt am Montag mit. Nach Polizeiangaben hielten sich die Menschen am frühen Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertages ohne Mund-Nasen-Schutz in der Diskothek auf. Der poli