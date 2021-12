Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Melle. Unbekannte Täter haben im Landkreis Osnabrück die Planen von 28 Lastwagen aufgeschlitzt.

Über die Feiertage machten sich die Täter in Melle an insgesamt 20 Lastwagen-Aufliegern einer Spedition zu schaffen, teilte die Polizei am Montag mit. Einen halben Kilometer entfernt wurden bei weiteren acht Fahrzeugen die Planen aufgeschl