Corona-Infektionslage in Niedersachsen nahezu unverändert

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen ist nahezu gleichbleibend.

Die Hospitalisierungsinzidenz, ein maßgeblicher Indikator, sank von 4,2 am Sonntag auf 4,1 am Montag. Gezählt werden Einweisungen von Covid-19-Patientinnen und -Patienten je 100.000 Menschen in die Krankenhäuser innerhalb von einer Woche.W