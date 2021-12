Wintersportler sind mit Schlitten an einem Hang unterwegs.

Swen Pförtner/dpa

Braunlage. Bei frostigen Temperaturen verbringen die Niedersachsen die Feiertage. Im Harz herrscht Rodelwetter. In der letzten Woche des Jahres wird es rutschig.

Die Piste runterrodeln oder einen Schneemann bauen - in manchen Teilen Niedersachsens konnten sich die Ausflügler an Weihnachten über schönstes Winterwetter freuen. Doch die frostige Kälte hält nicht lange an. Laut Prognose wird es auf Nied