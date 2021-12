Zwei Frauen fahren Ski auf der Abfahrt „Hexenritt“ auf dem Wurmberg bei Braunlage.

Swen Pförtner/dpa

Braunlage. Rodeln und Skifahren zwischen den Jahren - darauf können sich Urlauber am Wurmberg bei Braunlage im Harz freuen.

Das sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt, am Sonntag. Bei prächtigem Sonnenschein kamen schon am zweiten Weihnachtstag viele Ausflügler in den Schnee.Das gesamte Skigebiet am Wurmberg öffne am Montag. „Ich den