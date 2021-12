Drei Autos in Bremen in Brand gesteckt

Bremen. Ein unbekannter Brandstifter hat in Bremen am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags drei Autos in Brand gesteckt.

Eine Zeugin beobachtete einen Verdächtigen, der sich schnell vom Brandort entfernte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Drei Wagen in der Straße im Stadtteil Hemelingen brannten vollständig aus, es entstand hoher Sachschaden. In Bremen