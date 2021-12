Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt.

Frank Molter/dpa/Symbolbild

Bremen. Nach einem Raubüberfall auf einen 18-Jährigen sind in Bremen zwei junge Männer vorläufig festgenommen worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Mann den 18-Jährigen am Samstagabend in der Bremer Neustadt bedroht, ihm Handy und Bargeld abgenommen und war danach mit einem wartenden Auto geflüchtet. Im Zuge der Fahndung konnte die Poliz