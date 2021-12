Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bad Münder am Deister. Beim Zusammenprall zweier Autos auf der Bundesstraße 217 im Weserbergland sind drei Menschen verletzt worden.

Ein 64-jähriger Mann war am Samstagabend mit seinem Pkw von der Tankstelle in Hasperde (Landkreis Hameln-Pyrmont) aus nach links auf die Bundesstraße gefahren, was allerdings verboten ist. Dabei übersah er offensichtlich ein Auto, es kam z