Immerhin die Geschenke konnte bei einem Fahrzeugbrand auf der A27 bei Bremen noch gerettet werden.

Symbolbild: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremen. Auf ihrer Fahrt zur Weihnachtsfeier mit der Familie ist einem Ehepaar auf der Autobahn A27 bei Bremen der gemietete Kleintransporter ausgebrannt.

Diese Reise an Heiligabend hatte sich ein Ehepaar komplett anders vorgestellt. Nach Angaben der Polizei war ein 36-jähriger Mann aus Laatzen an Heiligabend gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Ehefrau auf der A27 in Richtung Cuxhaven unterwe