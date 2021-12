Ein Weihnachtsstern hängt über der Krippe des Doms in Osnabrück.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hannover. Hannovers Landesbischof Ralf Meister hat den Menschen in seiner Weihnachtspredigt Mut in der Corona-Pandemie gemacht.

„Wir leben nicht in der Apokalypse, auch wenn manche politischen Stellungnahmen so klingen, mit: „Alles wird schlimmer“ oder „extreme Lage“. Wir leben nicht in der Apokalypse, sondern in der Weihnachtszeit“, sagte der evangelische Landesbi