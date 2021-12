34-Jähriger nach Messerattacke noch immer in Lebensgefahr

Osnabrück. Nach einem Messerangriff auf einen 34-Jährigen in Osnabrück befindet sich der Mann noch immer in Lebensgefahr.

Gegen einen 26 Jahre alten Verdächtigen erließ das Amtsgericht Osnabrück einen Untersuchungshaftbefehl, der Mann kam ins Gefängnis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstag war es in der Osnabrücker Innenstadt zu einer gewalttät