Bremen. Weihnachtliche Hilfen und Zuwendung für obdachlose und bedürftige Menschen: Mitarbeiter der Bahnhofsmission haben am Hauptbahnhof Bremen Tüten mit Lebensmitteln und Aufmerksamkeiten an rund 100 Menschen verteilt.

Drei Einkaufswagen voller gepackter Tüten wurden am Freitag - Heiligabend - in den Bahnhof gebracht. An Heiligabend sollten an mehreren Orten in Bremen warme Mahlzeiten oder Tüten mit Lebensmitteln und Aufmerksamkeiten verteilt werden, Gem