Celle. Sieben Menschen sind aufgrund eines Küchenbrands in Celle leicht verletzt worden.

Am späten Donnerstagabend brannte Essen auf dem Herd in einem Mehrfamilienhaus an und verursachte eine enorme Rauchentwicklung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Einsatzkräfte, zwei Bewohner aus der brennenden Wohnung sowie drei B