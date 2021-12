Skibetrieb bei Braunlage startet am 27. Dezember wieder

Geschmolzen ist der Schnee an der Skipiste Hexenritt am Wurmberg im Harz.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Elend. Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen soll es richtig los gehen: Alle Lifte und Seilbahnen sollen am Wurmberg im Harz öffnen und die Wintersportsaison voll durchstarten. Auch Rodler dürfen hoffen. Wie ist die Lage in anderen Skigebieten?

Am Wurmberg bei Braunlage im Harz soll von Montag an das gesamte Skigebiet öffnen. „Wir haben genug Schnee mit den Schneekanonen produziert“, sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt. Anderswo hoffen Liftbetreiber noch auf Naturschnee zu We