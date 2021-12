34-Jähriger schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Ein 26-Jähriger hat einen anderen Mann in Osnabrück mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten sich der Verdächtige und ein 34-jähriger Bekannter am Nachmittag in der Innenstadt gestritten. Dabei habe der jüngere den älteren Mann schließlich auch mit einem Messer angegriffen. Die alarm