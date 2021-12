Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Bremen. Die Zahl der Corona-Fälle in Bremen hat sich kurz vor Weihnachten stark erhöht.

„Die Neuinfektions-Inzidenz in der Stadt Bremen ist innerhalb einer Woche von 267 auf 322 gestiegen“, teilte das Gesundheitsressort am Donnerstag mit. Der Wert gibt an, wie viele Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den