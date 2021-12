Seit 2007 in Wolfsburg: Manager Fliegauf verlängert erneut

Wolfsburgs Manager Karl-Heinz (Charly) Fliegauf verfolgt ein Spiel.

picture alliance/Silas Stein/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Karl-Heinz Fliegauf bleibt für weitere zwei Jahre Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys Wolfsburg.

Das gab der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekannt. Der 61-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2024.Fliegauf kam bereits 2007 nach Wolfsburg, als der Club noch in der zweiten Liga spielte. Der in