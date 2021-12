Der Schriftzug "Geldautomat" auf einem Geldautomaten.

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wolfsburg. Mehrere Automatensprengungen beschäftigen die Polizei: Unbekannte haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Wolfsburg in die Luft gejagt.

Bewohner hatten einen lauten Knall gehört und Rauch aufsteigen sehen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge beobachtete den Angaben zufolge ein dunkles, mit mehreren Personen besetztes Auto, das mit hoher Geschwindigkeit über einen Fußweg davo